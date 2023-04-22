Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Динамо Олександр Шовковський стане виконувачем обов'язків головного тренера киян.
Про це сказав наставник Динамо Мірча Луческу.
"З цього моменту Шовоковський - виконуючий обовязки головного тренера Динамо. Я йду на лікарняний, мені потрібна операція на нозі. Я міг би поїхати на операцію в іншу країну, але хочу залишитись в Києві, щоб бути поруч з командою", - сказав Луческу.
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Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу, не чекаючи закінчення сезону, має намір зробити операцію.
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