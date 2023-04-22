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Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо

Ексгравець Динамо тимчасово очолить команду
Сьогодні 19:27 727 0
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо Олександр Шовковський стане виконувачем обов'язків головного тренера киян.

Про це сказав наставник Динамо Мірча Луческу.

"З цього моменту Шовоковський - виконуючий обовязки головного тренера Динамо. Я йду на лікарняний, мені потрібна операція на нозі. Я міг би поїхати на операцію в іншу країну, але хочу залишитись в Києві, щоб бути поруч з командою", - сказав Луческу.

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Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу, не чекаючи закінчення сезону, має намір зробити операцію

У румуна розвинувся коксартроз, хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба.

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