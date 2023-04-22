Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо

Колишній гравець Динамо Олександр Шовковський стане виконувачем обов'язків головного тренера киян.

Про це сказав наставник Динамо Мірча Луческу.

"З цього моменту Шовоковський - виконуючий обовязки головного тренера Динамо. Я йду на лікарняний, мені потрібна операція на нозі. Я міг би поїхати на операцію в іншу країну, але хочу залишитись в Києві, щоб бути поруч з командою", - сказав Луческу.