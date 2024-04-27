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Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В

Сьогодні 11:11 98 0
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
#Збірна України з хокею, #Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зустрінеться з Естонією в межах першого матчу чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1В.

Зустріч відбудеться у литовському Вільнюсі на "Twinsbet Arena". Початок — о 19:30 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на каналі Суспільне Спорт та ютуб-каналі SetantaSport.

Напередодні став відомий розклад української команди на чемпіонаті світу. Також Дмитро Христич визначився з остаточною заявкою збірної України на ЧС.

У межах підготовки до турніру українці розгромно перемогли в завершальному контрольному поєдинку Китай, з яким відбудеться офіційна зустріч 30 квітня. Раніше національна збірна обіграла Литву.

Ми повідомляли, що українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.

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