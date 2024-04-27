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Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ

Сьогодні 15:37 102 0
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ

Київське Динамо перемагає Дніпро-1 у виїзній грі 26 туру Української Прем’єр-Ліги. Матч завершився з рахунком 1:2. 

Перші 45 хвилин не подарували великої кількості гольових нагод, та ще й був перерваний через повітряну тривогу. Напівмомент був у Владислава Ваната, проте удар нападника гостей з меж штрафного майданчика заблокував захисник.

Аж раптом на 43 хвилині господарі реалізували зовсім не очевидний момент. Просте закидання на Олексія Гуцуляка захисники Динамо перетворили на пожежу у власному штрафному майданчику. Вінгер Дніпра-1 шанс використав — 1:0. За перший тайм кияни не завдали жодного удару в площину воріт суперника. 

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Публикация от Footballhub (@foothubua)

Втім, швидко виправилися по перерві. Гості зрівняли рахунок вже на початку другої половини, коли в швидкій атаці за участі Віталія Буяльського, Владислава Ваната та його тезки Кабаєва останній завершив зусилля партнерів, розстрілявши Віталія Волинця з близької відстані.

На 79 хвилині міг забивати Євгеній Пасіч — Динамо врятував Георгій Бущан. Кияни відповіли ударом Буяльського в руки Волинцю.

Здавалося, надії Динамо здобути перемогу перекреслив Олександр Тимчик. Захисник киян грубо сфолив на власній половині й отримав пряму червону картку. Однак гості проявили характер, і вже в наступній атаці зусиллями Ваната, який розстріляв Волинця з близької відстані, записали в свій актив 3 бали.  

Чемпіонат України - УПЛ

26 тур, 27 квітня

Дніпро-1 - Динамо 1:2 (1:0)

 

Голи: 0:1 - 43 Гуцуляк, 1:1 - 48 Кабаєв, 1:2 - Ванат 90+1

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток (к), Сарапій, Пасіч, Рубчинський, Бабенко, Мірошніченко, Очеретько, Лєднєв, Гуцуляк

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Михавко (Дячук 66), Вівчаренко, Шапаренко (Шепелєв 82), Андрієвський (Бражко 59), Ярмоленко (Волошин 59), Буяльський (к), Кабаєв (Супряга 82), Ванат

Попередження:  Сарапій 33, Шапаренко 45, Андрієвський 47, Ярмоленко 53, Дячук 72, Мірошниченко 73, Сваток 89 

Вилучення:  Тимчик 88

Раніше Минай упевнено здолав Чорноморець у 26 турі УПЛ.

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