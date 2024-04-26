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УАФ відкликала Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА

Вчора 23:17 114 0
УАФ відкликала Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила про ротацію своїх представників у комітетах Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Йдеться про осіб, які втратили свої посади в асоціації. Зокрема про експрезидента УАФ Андрія Павелка та його заступників.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет УАФ.

З посад УЄФА відкликали наступних представників:

  • Андрія Павелка — із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
  • Юрія Запісоцького — із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
  • Вадима Костюченка — із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
  • Олексія Михайличенка — із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
  • Олега Протасова — із посади члена Комітету футболу УЄФА;
  • Володимира Генінсона — із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;
  • Андрія Бондаренка — із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.

На вакантні місця визначені наступні представники:

  • президент УАФ Андрій Шевченко — посади заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;
  • перший віцепрезидент УАФ Павло Бойчук — посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
  • віцепрезидент УАФ Сергій Ребров — посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
  • віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко — посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
  • президент Асоціації футзалу України Сергій Владико — посади заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
  • голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний — посади члена Комітету футболу УЄФА;
  • заступник генерального секретаря УАФ Віталій Данильченко — посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Андрій Павелко вийшов на свободу. Функціонера відправили в СІЗО на 60 діб 16 червня 2023 року. Після цього термін утримування під вартою неодноразово продовжували. Павелко звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.

Новим президентом УАФ обрали колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка. Він замінив на посту Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024 роки.

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