УАФ відкликала Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила про ротацію своїх представників у комітетах Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Йдеться про осіб, які втратили свої посади в асоціації. Зокрема про експрезидента УАФ Андрія Павелка та його заступників.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет УАФ.
З посад УЄФА відкликали наступних представників:
- Андрія Павелка — із посад заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА та заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
- Юрія Запісоцького — із посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
- Вадима Костюченка — із посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
- Олексія Михайличенка — із посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
- Олега Протасова — із посади члена Комітету футболу УЄФА;
- Володимира Генінсона — із посади члена Комітету стадіонів та безпеки УЄФА;
- Андрія Бондаренка — із посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.
На вакантні місця визначені наступні представники:
- президент УАФ Андрій Шевченко — посади заступника голови Комітету юнацького та аматорського футболу УЄФА;
- перший віцепрезидент УАФ Павло Бойчук — посади члена Комітету ХетТрик УЄФА;
- віцепрезидент УАФ Сергій Ребров — посади члена Комітету змагань національних збірних УЄФА;
- віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко — посади другого віцеголови Комітету з ліцензування клубів УЄФА;
- президент Асоціації футзалу України Сергій Владико — посади заступника голови Комітету з футзалу та пляжного футболу УЄФА;
- голова Комітету професіонального футболу УАФ Олег Лужний — посади члена Комітету футболу УЄФА;
- заступник генерального секретаря УАФ Віталій Данильченко — посади члена Панелі адміністративних експертів УЄФА.
Нагадаємо, що наприкінці лютого Андрій Павелко вийшов на свободу. Функціонера відправили в СІЗО на 60 діб 16 червня 2023 року. Після цього термін утримування під вартою неодноразово продовжували. Павелко звинувачувався в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів.
Новим президентом УАФ обрали колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка. Він замінив на посту Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024 роки.