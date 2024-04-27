Ягодка не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

Український шабліст Андрій Ягодка поступився Мадригалу Сантьяго в 1/8 фіналу європейського зонального відбору на Олімпійські ігри-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 4:15. Іспанець впевнено розпочав двобій і без проблем довів його до перемоги.

Зазначимо, що це змагання є останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франції.

Напередодні український рапірист Клод Юнес втратив можливість кваліфікуватися на Олімпіаду.

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.