Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста

Головне
Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 17:15 513
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі
Сьогодні 16:30 10864 1
Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон
Сьогодні 12:11 311
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 11:48 13903
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
Вчора 23:38 1238
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли
Вчора 21:25 1707
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Вчора 20:16 11268 4
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Вчора 17:56 4633
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Вчора 16:23 625 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Вчора 15:40 714
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:24 802
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 06:15 211
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Сьогодні 05:00 338
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 03:12 224
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 02:10 214
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 21:39 202
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 19:30 296
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 16:46 284
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
24.04.2024 04:00 362
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1245 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 890
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 864
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1228
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 767
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 715

Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста

Сьогодні 18:23 183 0
Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста
#Заневська

Джерело - NV.

Бельгійська тенісистка українського походження Марина Заневська не шкодує про рішення проігнорувати рукостискання з білорускою Аріною Соболенко після матчу 1 кола US Open у 2023 році.

Про це Заневська сказала в інтерв'ю NV.

"Чи шкодую? Ні, я отримала величезний негатив, але моя совість чиста. Я знала, що це було правильно.

Я приїхала в Одесу, побачилась зі всією своєю сім'єю, друзями, з тими хто воює і всі дуже міцно мене обійняли. Мені цього було достатньо. Це було для мене найголовніше. Якби я вчинила по-іншому, мені було б важко дивитися в очі своїм, тому не шкодую", — розповіла бельгійка.

Відео того епізоду

Нагадаємо, Сабалєнка мала схожі пригоди на торішньому Roland Garros, коли українки Марта Костюк та Еліна Світоліна після матчів відмовлялися вітати представницю терористичної країни. Після тих зустрічей улюблениця Лукашенка навіть влаштовувала дешеві вистави, гравши на публіку й удававши із себе жертву.

Слід зазначити, влітку 2023-го Сабалєнка відреклась від самопроголошеного президента Білорусі й заявила, що не підтримує війну.

Варто додати, що латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко також відмовилась тиснути руку іншій білорусці Вікторії Азаренко.

Раніше Заневська розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі 10864 1
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін 18840 2
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 13903
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024 Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024 1238
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи Білодід завоювала золото чемпіонату Європи 11268 4
Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли Миколенко додав сивини Реброву, а в Луніна новий вражаючий статус: як там наші зіграли 1707
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71335
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40263
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16816 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109140
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21685 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30426