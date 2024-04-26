Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста

Джерело - NV.

Бельгійська тенісистка українського походження Марина Заневська не шкодує про рішення проігнорувати рукостискання з білорускою Аріною Соболенко після матчу 1 кола US Open у 2023 році.

Про це Заневська сказала в інтерв'ю NV.

"Чи шкодую? Ні, я отримала величезний негатив, але моя совість чиста. Я знала, що це було правильно. Я приїхала в Одесу, побачилась зі всією своєю сім'єю, друзями, з тими хто воює і всі дуже міцно мене обійняли. Мені цього було достатньо. Це було для мене найголовніше. Якби я вчинила по-іншому, мені було б важко дивитися в очі своїм, тому не шкодую", — розповіла бельгійка.

Відео того епізоду

Нагадаємо, Сабалєнка мала схожі пригоди на торішньому Roland Garros, коли українки Марта Костюк та Еліна Світоліна після матчів відмовлялися вітати представницю терористичної країни. Після тих зустрічей улюблениця Лукашенка навіть влаштовувала дешеві вистави, гравши на публіку й удававши із себе жертву.

Слід зазначити, влітку 2023-го Сабалєнка відреклась від самопроголошеного президента Білорусі й заявила, що не підтримує війну.

Варто додати, що латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко також відмовилась тиснути руку іншій білорусці Вікторії Азаренко.

Раніше Заневська розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі.