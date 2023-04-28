Сирота шикарним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО

Оце так постріл від центрального захисника!

Джерело - Чемпіон.

Олександр Сирота забив вирішальний гол у матчі 23-го туру Української Прем'єр-ліги між харківським Металістом та київським Динамо.

На 70-й хвилині гри центральний оборонець номінальних гостей вирішив пробити по воротах з-за меж штрафного майданчика і не прогадав - 0:1.

Невдовзі після цього кияни подвоїли перевагу, але Денис Попов, який вийшов на заміну воскресив інтригу, подарувавши м'яч супернику в простій ситуації - 1:2. Втім, у компенсований час Костянтин Вівчаренко встановив підсумковий рахунок -1:3.

Нагадаємо, нещодавно відомий журналіст повідомляв, що Сирота міг стати гравцем клубу МЛС.

Детальніше відео голу

Варто додати, що цей матч став першим для Олександра Шовковського на посаді в.о. тренера Динамо, оскільки Мірча Луческу має проблеми зі здоров'ям.

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