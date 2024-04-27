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20.04.2024 11:05 721

Берінчик: Усик переможе Ф’юрі своєю смиренністю

Сьогодні 00:34 93 0
Берінчик: Усик переможе Ф’юрі своєю смиренністю
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Денис Берінчик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - vringe.com.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) вважає чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Таку думку боєць висловив в інтерв’ю vRINGe.

"Усик переможе своєю смиренністю. Він вийде на ринг чітко та холоднокровно. Як самурай.

Він зробить свою роботу. І в нього, напевно, як і в самурая, немає мети, є тільки шлях. І цей шлях він пройде", – сказав Берінчик.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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