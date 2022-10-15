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В АПЛ забили супергол п'ятою у ворота команди екстренера Шахтаря - ВІДЕО

Сьогодні 12:55 Андрій Дунець 275 0
В АПЛ забили супергол п'ятою у ворота команди екстренера Шахтаря - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Брентфорд, #Де Дзербі, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Айвен Тоні красиво відкрив рахунок у матчі між Брентфордом та Брайтоном у межах 11 туру Англійської Прем'єр-Ліги.

На 27 хвилині нападник господарів, отримавши пас від Френка Оньєки, зметикував, що найкращим рішенням буде пробити першим дотиком п'ятою - вийшло вдало й результативно.

Відео

У підсумку гра завершилася з рахунком 2:0 на користь Брентфорда. Айвен Тоні оформив дубль, а Роберто Де Дзербі (попередній головний тренер Шахтаря) у своїх перших трьох матчах на чолі Брайтона поки не здобув жодної перемоги (2 нічиї та 1 поразка).

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