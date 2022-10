Де Дзербі: Мої думки досі з Шахтарем та всіма українцями

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі продовжує думати про війну України проти росії (терористичної країни).

Про це він розповів після нічиї з Ліверпулем (3:3).

De Zerbi: "I'm just thinking about what happens a couple of months ago & where I was in February. I was sure today we could play a very good game. I am very proud of being the head coach of Brighton. But my thoughts still go to Shakhtar Donetsk and all of the Ukrainian people." pic.twitter.com/G8kw02cSAt