Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024

Важка перемога збірної України

Джерело - Чемпіон.

У 7-му турі групи C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України обіграла Північну Македонію у номінально домашньому поєдинку.

Матч завершився з рахунком 2:0. Відкрив рахунок Георгій Судаков 30-й хвилині перехопив м'яч неподалік штрафного майданчика суперників і наважився на удар. М'яч після рикошету від захисника влетів у ворота дезорієнтованого Столе Дімітрієвського.

Подвоїв рахунок Олександр Караваєв на 90+6 хвилині гри.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 7

Група С, 13 жовтня

Україна - Північна Македонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Судаков, 2:0 - 90+6 Караваєв

Попередження: Маліновський (69), (Зінченко, 90+7) - Серафімов (90+2), Адемі (90+3).

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (к), Зінченко (Сидорчук, 76), Зубков (Маліновський, 68), Судаков (Сваток, 87), Мудрик (Караваєв, 87), Довбик (Яремчук, 76).

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат.

Північна Македонія: Димитриєвський, Манєв (Чурлінов, 46), Серафимов, Мусліу, Ашковський (Дімоський, 46), Елезі (Дорієв, 74), Атанасов (Адемі, 62), Барді (к), Аліоський, Ельмас, Міовський (Трайковський, 84).

Запасні: Алексовський, Шишковський, Ільязовський, Мітровський, Алімі, Рістовський, Тодороський.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!