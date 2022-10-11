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У Португалії забили шалений гол із 30 метрів у дев'ятку - ВІДЕО

Сьогодні 12:05 Андрій Дунець 947 0
У Португалії забили шалений гол із 30 метрів у дев'ятку - ВІДЕО
#Ароука, #Чемпіонат Португалії, #Фамалікан

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру Ліги Португалії між Ароукою та Фамаліканом гравець господарів Морлає Сілла створив справжній футбольний шедевр.

На 52-й хвилині зустрічі гвінейський півзахисник, отримавши пас біля центрального кола, зробив кілька кроків і після цього завдав потужного удару правою ногою. М'яч за красивою дугою залетів у правий верхній кут воріт Фамалікана. Слід додати, що Сілла з'явився на полі лише на 46-й хвилині.

Відео

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь Ароуки.

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