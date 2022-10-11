У Португалії забили шалений гол із 30 метрів у дев'ятку - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру Ліги Португалії між Ароукою та Фамаліканом гравець господарів Морлає Сілла створив справжній футбольний шедевр.

На 52-й хвилині зустрічі гвінейський півзахисник, отримавши пас біля центрального кола, зробив кілька кроків і після цього завдав потужного удару правою ногою. М'яч за красивою дугою залетів у правий верхній кут воріт Фамалікана. Слід додати, що Сілла з'явився на полі лише на 46-й хвилині.

Відео

Le premier 🚀 but de Morlaye SYLLA avec Aroucafc D1 Portugaise 🇬🇳⚽️ pic.twitter.com/PpoHIyPOUW — 𝟏𝟎𝟎% 𝐅⚽⚽𝐓 (@CentPCentFoot) October 10, 2022

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь Ароуки.

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