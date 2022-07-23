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Фото дня. Зінченко провів перше тренування в Арсеналі

Сьогодні 09:56 Андрій Твердохліб 212 0
Фото дня. Зінченко провів перше тренування в Арсеналі
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Олександр Зінченко, який напередодні став гравцем лондонського Арсенала, провів перше тренування в своїй новій команді.

Зінченко підписав контракт з Гармашами терміном на 4 роки. Сума трансферу склала 35 млн євро. Таким чином, трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українських футболістів.

Раніше Арсенал опублікував відео теплої зустрічі Зінченка з головним тренером Прсенала Мікелем Артетою.

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