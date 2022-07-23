Зінченко - другий найдорожчий українській футболіст в історії, вище - лише Шевченко

Джерело - Чемпіон.
Трансфер Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в лондонський Арсенал став другим найдорожчим в історії для українських футболістів. Гармаші заплатили за 25-річного хавбека збірної України 30 млн фунтів або ж 35 млн євро.
Найдорожчим українським футболістом залишається Андрій Шевченко, який влітку 2006 року перебрався з Мілана в Челсі за 44 млн євро. Щоправда, з урахуванням інфляції, якби Шевченко переходив у Челсі зараз, його ціна склал б понад 170 млн євро.
Найдорожчі трансфери українських футболістів
|Футболіст
|Трасфер, рік
|
Фактична вартість,
млн євро
|
Ціна на 2021 з урахуванням інфляції,
млн євро
|1
|Андрій Шевченко
|Мілан - Челсі, 2006
|44
|~170
|2
|Олександр Зінченко
|МанСіті - Арсенал, 2022
|35
|3
|Андрій Ярмоленко
|Боруссія Д - Вест Гем, 2019
|25
|~28,3
|4
|Дмитро Чигринський
|Шахтар - Барселона, 2009
|25
|~65
|5
|Андрій Шевченко
|Динамо - Мілан, 1999
|23,9
|~92
|6
|Віталій Миколенко
|Динамо - Евертон, 2022
|23,5
|7
|Андрій Ярмоленко
|Динамо - Боруссія, 2017
|20
|~25,4
|8
|Сергій Ребров
|Динамо - Тоттенгем, 2001
|18
|~50
|9
|Роман Яремчук
|Гент - Бенфіка, 2021
|17
|10
|Руслан Маліновський
|Генк - Аталанта, 2019
|13,7
|~15,3
Нагадаємо, Зінченко підписав контракт з Арсеналом на 4 роки (до літа 2026).