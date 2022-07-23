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Зінченко - другий найдорожчий українській футболіст в історії, вище - лише Шевченко

Сьогодні 08:16 349 0
Зінченко - другий найдорожчий українській футболіст в історії, вище - лише Шевченко
#Олександр Зінченко, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Трансфер Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в лондонський Арсенал став другим найдорожчим в історії для українських футболістів. Гармаші заплатили за 25-річного хавбека збірної України 30 млн фунтів або ж 35 млн євро.

Найдорожчим українським футболістом залишається Андрій Шевченко, який влітку 2006 року перебрався з Мілана в Челсі за 44 млн євро. Щоправда, з урахуванням інфляції, якби Шевченко переходив у Челсі зараз, його ціна склал б понад 170 млн євро.

Найдорожчі трансфери українських футболістів

Футболіст Трасфер, рік

Фактична вартість,

млн євро

Ціна на 2021 з урахуванням інфляції,

млн євро
1 Андрій Шевченко Мілан - Челсі, 2006 44 ~170
2 Олександр Зінченко  МанСіті - Арсенал, 2022 35
3 Андрій Ярмоленко Боруссія Д - Вест Гем, 2019 25 ~28,3
4 Дмитро Чигринський Шахтар - Барселона, 2009 25 ~65
5 Андрій Шевченко Динамо - Мілан, 1999 23,9 ~92
6 Віталій Миколенко Динамо - Евертон, 2022 23,5
7 Андрій Ярмоленко Динамо - Боруссія, 2017 20 ~25,4
8 Сергій Ребров Динамо - Тоттенгем, 2001 18 ~50
9 Роман Яремчук Гент - Бенфіка, 2021 17
10 Руслан Маліновський Генк - Аталанта, 2019 13,7 ~15,3

Нагадаємо, Зінченко підписав контракт з Арсеналом на 4 роки (до літа 2026).

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