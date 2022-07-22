Джерело - arsenal.com.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко перейшов в Арсенал.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Деталі контракту не розголошуються. Раніше повідомлялося, що угода буде розрахована до літа 2026 року.
За інформацією ЗМІ, трансфер обійдеться лондонському клубу в 30 млн фунтів.
Нагадаємо, Зінченко належав Манчестер Сіті з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.