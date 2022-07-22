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Арсенал оголосив про трансфер Зінченка

Сьогодні 20:21 116 0
Олександр Зінченко став гравцем Арсенала
Арсенал оголосив про трансфер Зінченка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко перейшов в Арсенал.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Деталі контракту не розголошуються. Раніше повідомлялося, що угода буде розрахована до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, трансфер обійдеться лондонському клубу в 30 млн фунтів.

Нагадаємо, Зінченко належав Манчестер Сіті з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Раніше Зінченко попрощався з Манчестер Сіті.

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