Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися

Олександр Зінченко зустрівся з головним тренером лондонського Арсенала Мікелем Артетою одразу після підписання контракту з Гармашами.

Старі знайомі тепло обійнялись та душевно поспілкувалися. Іспанський фахівець працював асистентом Жузепа Гвардіоли (2016-2019) в Манчестер Сіті, за який грав український футболіст. Зінченко та Артета вже встигли перекинутися кількома словами.

"Looks good at you man", - сказав новий наставник Зінченкові, маючи на увазі, що форма Арсенала йому дуже пасує. Олександр чемно відповів Мікелеві, що інші теж так вважають.