Головне
Арсенал оголосив про трансфер Зінченка
Сьогодні 20:21 570
Рижикова побореться за медаль ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня
Сьогодні 21:40 1248
Панков: Шаблій - як путін в росії
Сьогодні 14:09 784
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 10:39 23099
Скрипник: Через тиждень на нас чекає ще більш напружений поєдинок
Сьогодні 08:54 630
Ляхова не вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 08:24 482
Ворскла перемогла АІК, Коньяспор розгромив БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 2229
Ворскла переграла АІК у кваліфікації Ліги конференції
Вчора 21:55 1510
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Вчора 17:51 932
Збірна України вийшла у чвертьфінал ЧС з фехтування
Вчора 17:43 680
Блоги
Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися
Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:34 362
Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО
Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 21:03 1255
Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО
Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 08:58 1205
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:29 12414
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову Андрій Твердохліб
Вчора 20:01 1832
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту Андрій Твердохліб
Вчора 17:51 932
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Андрій Твердохліб
Вчора 16:30 1641
Роналду збільшує свій статевий орган за допомогою ботоксу
Роналду збільшує свій статевий орган за допомогою ботоксу Андрій Дунець
20.07.2022 12:56 1583
Слава Україні: на матчі ЛЧ Жальгіріс - Мальме литовські фанатати влаштували божевільну підтримку України
Слава Україні: на матчі ЛЧ Жальгіріс - Мальме литовські фанатати влаштували божевільну підтримку України Андрій Твердохліб
20.07.2022 10:22 1951
Заслужений відпочинок: Терлюга показала неймовірне тіло на відпочинку
Заслужений відпочинок: Терлюга показала неймовірне тіло на відпочинку Андрій Твердохліб
20.07.2022 10:03 2468
Український чемпіон світу показав жахіття Харкова після російських бомбардувань
Український чемпіон світу показав жахіття Харкова після російських бомбардувань Андрій Твердохліб
20.07.2022 09:49 613
Вистражданий успіх Андрія Проценка: відео медальних стрибків українця
Вистражданий успіх Андрія Проценка: відео медальних стрибків українця Андрій Твердохліб
19.07.2022 21:11 696
Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це
Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це Андрій Дунець
19.07.2022 19:38 15000
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі Phillip Hess
19.07.2022 18:41 6449
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Phillip Hess
19.07.2022 18:22 7645
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона Valeriy Ruchka
19.07.2022 16:26 11336
Історії війни. Андрій Проценко: з російської окупації на подіум чемпіонату світу
Історії війни. Андрій Проценко: з російської окупації на подіум чемпіонату світу Андрій Твердохліб
19.07.2022 10:00 2001
Ярмоленко: "На відміну від Леоненка я можу розмовляти українською" ВІДЕО
Ярмоленко: "На відміну від Леоненка я можу розмовляти українською" ВІДЕО Андрій Дунець
18.07.2022 20:49 6072
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів"
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів" Андрій Дунець
18.07.2022 14:50 1676
Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО
Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО Андрій Дунець
18.07.2022 07:30 7606
Прямі трансляції

Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися

Сьогодні 21:34 Андрій Твердохліб 363 0
Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко зустрівся з головним тренером лондонського Арсенала Мікелем Артетою одразу після підписання контракту з Гармашами.

Старі знайомі тепло обійнялись та душевно поспілкувалися. Іспанський фахівець працював асистентом Жузепа Гвардіоли (2016-2019) в Манчестер Сіті, за який грав український футболіст. Зінченко та Артета вже встигли перекинутися кількома словами.

"Looks good at you man", - сказав новий наставник Зінченкові, маючи на увазі, що форма Арсенала йому дуже пасує. Олександр чемно відповів Мікелеві, що інші теж так вважають.

Зінченко перпейшов у Манчестер Сіті в 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Контракт Зінченка з Арсенало розраховано на 4 роки, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала біля 32 млн фунтів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рижикова побореться за медаль ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня Рижикова побореться за медаль ЧС-2022: розклад виступів українців на 22 липня 1248
Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО 1205
Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО 1257
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 23099
Маркевич оцінив перспективи Зінченка в Арсеналі Маркевич оцінив перспективи Зінченка в Арсеналі 1427
Ворскла перемогла АІК, Коньяспор розгромив БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій Ворскла перемогла АІК, Коньяспор розгромив БАТЕ: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій 2229
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 18289
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 41268 1
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14912
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 22729
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20632
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29986 2