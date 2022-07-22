Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко зустрівся з головним тренером лондонського Арсенала Мікелем Артетою одразу після підписання контракту з Гармашами.

Старі знайомі тепло обійнялись та душевно поспілкувалися. Іспанський фахівець працював асистентом Жузепа Гвардіоли (2016-2019) в Манчестер Сіті, за який грав український футболіст. Зінченко та Артета вже встигли перекинутися кількома словами.

"Looks good at you man", - сказав новий наставник Зінченкові, маючи на увазі, що форма Арсенала йому дуже пасує. Олександр чемно відповів Мікелеві, що інші теж так вважають.

𝗠𝗔 x 𝗔𝗭



Looking good, Alex 😎 pic.twitter.com/d5xU2vvq3d — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

Зінченко перпейшов у Манчестер Сіті в 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Контракт Зінченка з Арсенало розраховано на 4 роки, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала біля 32 млн фунтів.

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