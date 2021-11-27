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Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою

Сьогодні 13:33 Андрій Твердохліб 157 0
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою

Джерело - Чемпіон.

Американець Теофімо Лопес, який забрав пояси у Василя Ломаченка WBA Super, WBC WBC Franchise та WBO в легкій вазі, напередодні бою з Джорджем Камбососом продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою.

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Публикация от Teofimo Lopez (@teofimolopez)

Бій Лопес - Камбосос відбудеться вранці 28 листопада. Кривдник Ломаченка захищатиме пояси WBC, IBF і WBO. Напередодні бою суперники провели дуель поглядів.

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