Джерело - Чемпіон.
Американець Теофімо Лопес, який забрав пояси у Василя Ломаченка WBA Super, WBC WBC Franchise та WBO в легкій вазі, напередодні бою з Джорджем Камбососом продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою.
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Бій Лопес - Камбосос відбудеться вранці 28 листопада. Кривдник Ломаченка захищатиме пояси WBC, IBF і WBO. Напередодні бою суперники провели дуель поглядів.
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