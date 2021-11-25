Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес у найближчому поєдинку зустрінеться у рингу з претендентом Джорджем Камбососом.
Напередодні бою боксери зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції, після чого провели традиційну битву поглядів.
На заході суперники обмінювалися емоційними висловлюваннями, а на самій дуелі поглядів виглядали напруженими, але спокійними.
FACE OFF 🥶@TeofimoLopez & @georgekambosos finally get it on this Saturday night!#LopezKambososJr pic.twitter.com/WMJJq8KQFc— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 24, 2021
Бій Лопес - Камбосос відбудеться 27 листопада у Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).