Суперники зустрілися на фінальній пресконференції

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес у найближчому поєдинку зустрінеться у рингу з претендентом Джорджем Камбососом.

Напередодні бою боксери зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції, після чого провели традиційну битву поглядів.

На заході суперники обмінювалися емоційними висловлюваннями, а на самій дуелі поглядів виглядали напруженими, але спокійними.

Бій Лопес - Камбосос відбудеться 27 листопада у Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).