Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес у найближчому поєдинку зустрінеться у рингу з претендентом Джорджем Камбососом.

Напередодні бою боксери зустрілися віч-на-віч на фінальній пресконференції, після чого провели традиційну битву поглядів.

На заході суперники обмінювалися емоційними висловлюваннями, а на самій дуелі поглядів виглядали напруженими, але спокійними.

FACE OFF 🥶@TeofimoLopez & @georgekambosos finally get it on this Saturday night!#LopezKambososJr pic.twitter.com/WMJJq8KQFc