 Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів

Сьогодні 13:30 Valeriy Ruchka 223 0
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів

Амстердамський Аякс, який став чемпіоном Нідерландів сезону-2020/21, незвичайним способом розпорядився отриманими трофеєм.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, чемпіонську "салатницю" розплавили і створили з нього 42 390 маленьких зірочок, які отримають всі власники абонементів.

Таким незвичайним способом клуб вирішив поділитися "частинкою Аякса" зі своїми фанатами, які підтримували команду, хоч не були присутні на стадіоні через пандемію коронавірусу.

Кожна зірочка має вагу 3,45 грама, з яких 0,06 грама - це частина чемпіонського трофею.

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