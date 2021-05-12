 Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде

Сьогодні 06:20 Андрій Твердохліб 88 0
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде

Джерело - Чемпіон.

Непереможний американський боксер Деметриус Андраде разом зі своїм батьком увірвалися на пресконференцію мексиканця Сауля Альвареса після переможного бою останнього проти Сондерса.

Американець почав вимагати поєдинку з мексиканцем, після чого був посланий куди подалі.

Канело переміг Сондерса технічним нокаутом - останній не зміг продовжувати бій через перелом орбітальної кістки. Після поєдинку в мережу потрапив моторошний рентгенівський знімок Сондерса.

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