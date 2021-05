31-річний британець Біллі Джо Сондерс потрапив до лікарні після бою з мексиканцем Саулем Альваресом.

Після 8 раундів кут Сондерса відмовився продовжувати поєдинок. У британця перелом орбітальної кістки.

