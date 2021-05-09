Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO

Поєдинок завершився після 8 раунду технічним нокаутом

Джерело - Чемпіон.

В Арлінгтоні (штат Техас, США) на арені AT & T Stadium відбувся вечір боксу.

У головній події чемпіон WBC і WBA в суперсередній вазі Сауль Альварес (56-1-2 38 КО) здобув перемогу над чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом (30-1, 14 КО).

Сондерс відмовився виходити на дев'ятий раунд.