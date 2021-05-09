 Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO | Бокс | Champion.com.ua
Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO
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Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO

Сьогодні 07:06 113 0
Поєдинок завершився після 8 раунду технічним нокаутом
Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO
#Альварес, #Сондерс

Джерело - Чемпіон.

В Арлінгтоні (штат Техас, США) на арені AT & T Stadium відбувся вечір боксу.

У головній події чемпіон WBC і WBA в суперсередній вазі Сауль Альварес (56-1-2 38 КО) здобув перемогу над чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом (30-1, 14 КО).

Сондерс відмовився виходити на дев'ятий раунд.

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