Канело нокаутував Сондерса та здобув титул WBO

В Арлінгтоні (штат Техас, США) на арені AT & T Stadium відбувся вечір боксу.

У головній події чемпіон WBC і WBA в суперсередній вазі Сауль Альварес (56-1-2 38 КО) здобув перемогу над чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом (30-1, 14 КО).

Сондерс відмовився виходити на дев'ятий раунд.

