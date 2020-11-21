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Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери

Сьогодні 12:58 Valeriy Ruchka 238 0
Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.

У новому епізоді подкасту Пейсмейкери - останні новини зі світу бігу:

- чемпіонати Європи з легкої атлетики відбудуться у Стамбулі та Римі;

- 14 країн закликали до реформи WADA;

- чемпіона світу з легкої атлетики дискваліфікували через допінг;

- при інтервальному бігу втрачається на 40% більше жиру;

- 29 січня відбудеться перший етап World Indoor Tour у Карлсруе;

- Garmin Instinct Solar: огляд нового смарт-годинника із сонячною батареєю;

- Наступного року Kharkiv International Marathon відбудеться двічі.

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