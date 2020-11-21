Про дискваліфікацію чемпіона світу та реформи WADA - Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.
У новому епізоді подкасту Пейсмейкери - останні новини зі світу бігу:
- чемпіонати Європи з легкої атлетики відбудуться у Стамбулі та Римі;
- 14 країн закликали до реформи WADA;
- чемпіона світу з легкої атлетики дискваліфікували через допінг;
- при інтервальному бігу втрачається на 40% більше жиру;
- 29 січня відбудеться перший етап World Indoor Tour у Карлсруе;
- Garmin Instinct Solar: огляд нового смарт-годинника із сонячною батареєю;
- Наступного року Kharkiv International Marathon відбудеться двічі.
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