Головний тренер зібрної України Андрій Шевченко відомий не тільки своїми футбольними досягеннями.
Шевченко активно займається гольфом та брав участь у декількох турнірах із цього виду спорту.
Цього разу легенда спробував себе у ролі тренера з гольфу.
Нагадаємо, що Шевченко сподівається очолити Мілан.
Також володар Золотого м'яча потрапив у список найкращих футболістів світу за останні 25 років.
Джерело - Чемпіон.
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