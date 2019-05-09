Головний тренер зібрної України Андрій Шевченко відомий не тільки своїми футбольними досягеннями.

Шевченко активно займається гольфом та брав участь у декількох турнірах із цього виду спорту.

Цього разу легенда спробував себе у ролі тренера з гольфу.

Нагадаємо, що Шевченко сподівається очолити Мілан.

Також володар Золотого м'яча потрапив у список найкращих футболістів світу за останні 25 років.

Джерело - Чемпіон.

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