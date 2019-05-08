Футбольне видання FourFourTwo в свіжому випуску журналу назвало список найкращих гравців за останні 25 років. У рейтинг був включений 101 футболіст.

Українець Андрій Шевченко зайняв в ньому 52-у позицію.

"Футбол обрав мене. Доля підштовхнула в цей вид спорту, і саме тому я тут сьогодні. Я повинен був стати футболістом. Мені завжди говорили, що терпіння - це найкраща з чеснот.

Ви будете досягати своїх цілей доти, доки будете дуже старанно працювати", - процитувало видання слова Шевченка.