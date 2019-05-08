Футбольне видання FourFourTwo в свіжому випуску журналу назвало список найкращих гравців за останні 25 років. У рейтинг був включений 101 футболіст.
Українець Андрій Шевченко зайняв в ньому 52-у позицію.
"Футбол обрав мене. Доля підштовхнула в цей вид спорту, і саме тому я тут сьогодні. Я повинен був стати футболістом. Мені завжди говорили, що терпіння - це найкраща з чеснот.
Ви будете досягати своїх цілей доти, доки будете дуже старанно працювати", - процитувало видання слова Шевченка.
ТОП-10 рейтингу найкращих футболістів за останні 25 років:
1. Ліонель Мессі
2. Кріштіану Роналду
3. Зінедін Зідан
4. Роналдо
5. Роналдіньо
6. Тьєррі Анрі
7. Хаві
8. Андрес Іньєста
9. Паоло Мальдіні
10. Роберто Баджо
Нагадаємо, Шевченко оприлюднив список гравців викликаних в збірну України на матчі проти Сербії та Люксембургу.
Раніше Андрій Шевченко підтримав Касільяса.
Джерело - footboom.com.