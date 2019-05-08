Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не відкидає можливості очолити Мілан.

Про це він заявив порталу Football-Italia.

"Мілан - це клуб, який є частиною мого життя. Однак зараз я зайнятий роботою у збірній України, до того ж, Гаттузо відмінно справляється зі своїм завданням. Звичайно, одного разу я хотів би тренувати Мілан, тому що дуже прив'язаний до самого клубу, фанатів і моїх колишніх товаришів по команді. Можливо, настане і моя черга тренувати Мілан", - заявив Шевченко.