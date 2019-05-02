Мій профіль
Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 4527
Збірна України поступилася Румунії в матчі чемпіонату світу
Сьогодні 18:52 502
Арсенал зіграє з Валенсією, Айнтрахт з Челсі. Півфінальні матчі Ліги Європи
Сьогодні 08:44 300
Барселона - Ліверпуль 3:0. Відео голів та огляд матчу
Сьогодні 00:16 4848
WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву
Вчора 20:09 3435
Касільяса госпіталізували з інфарктом
Вчора 19:20 2231
Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Вчора 16:22 2390
Барселона - Ліверпуль: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Вчора 06:48 2388
Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
30.04.2019 23:57 1502
Помер легендарний український баскетболіст - Зураб Хромаєв
30.04.2019 19:03 3628
Навколо спорту
Блоги
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті Максим Буйдин
30.04.2019 13:01 1804
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА Максим Буйдин
30.04.2019 12:00 368
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019 Valeriy Ruchka
30.04.2019 08:02 777
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол Максим Буйдин
29.04.2019 17:52 2411 2
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя Максим Буйдин
29.04.2019 17:11 1143
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:26 Футбол Баварія хоче запросити тренера Аякса 19
21:03 Футбол Арсенал - Валенсія: стартові склади 161
20:50 Футбол Айнтрахт - Челсі: стартові склади 253
20:37 Теніс Завацька пробилася в чвертьфінал турніру в Вісбадені 300
20:28 Футбол Мессі підтримав Касільяса 446
20:10 Футбол Хаві оголосив про завершення кар'єри 492
19:55 Хокей Україна - Румунія 1:5: Огляд матчу 294
19:45 Бокс Вайт не бачить Усика в числі ТОП-5 боксерів світу 517
19:28 Футбол Збірна України U-18 мінімально поступилися одноліткам з Туреччини 293
19:24 Блог Два моменти з Мессі, які сподобаються уболівальникам Роналду 635
19:10 Футбол Торрес може перейти в мексиканський клуб 451
18:52 Хокей Збірна України поступилася Румунії в матчі чемпіонату світу 502
18:28 Футбол Мессі: Ми добре зробили свою роботу 326
18:11 Футбол Реал запропонував ПСЖ купити Бейла 245
18:00 Блог 33 роки тому Динамо завоювало Кубок кубків 593
17:47 Футбол Вінгер Манчестер Юнайтед: Було б здорово купити Роналду 350
17:30 Біатлон Підгрушна продовжить професіональну кар'єру 482
17:12 Бокс Гвоздик назвав орієнтовний час наступного бою 503
16:44 Футбол Кейта пропустить кінцівку сезону 640
16:29 Боротьба Лівач - найкраща спортсменка України в квітні 477
16:18 Блог Штрафний у виконанні Мессі очима вболівальників 798
16:17 Футбол Відновлення Касільяса триватиме не менше півроку 643
15:56 Футбол Власники ПСЖ можуть скоротити фінансування клубу 586
15:45 Теніс Стаховський побореться за вихід у фінал у парному розряді 287
15:10 Футбол Мессі міг виступати за збірну Іспанії 385

Два моменти з Мессі, які сподобаються уболівальникам Роналду

Сьогодні 19:24 Максим Буйдин 635 0
Два моменти з Мессі, які сподобаються уболівальникам Роналду
Ліонель Мессі

Барселона розгромила Ліверпуль у півфіналі Ліги чемпіонів. Ліонель Мессі зробив дубль, в тому числі забивши шикарний гол зі штрафного в дев'ятку. Цей гол викликав екстаз навіть у британських експертів.

Але крім двох забитих м'ячів, Мессі відзначився і двома суперечливими епізодами.

По ходу першого тайму капітан Барселони отримав стусана від Джеймса Мілнера і кілька разів перекрутився по газону в найкращих традиціях Неймара. Після цього Ліонель попросив для Мілнера жовту картку, але арбітр не пред'явив її порушнику.

У другому епізоді під час атаки Барселони Ліонель налетів на Фабінью. Все б нічого, але в момент зіткнення рука Мессі неприродно стала направлятися в обличчя Фабінью і в підсумку досягла мети.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Мессі, #Ліверпуль, #Барселона, #Роналду
Коментарі ()