Барселона розгромила Ліверпуль у півфіналі Ліги чемпіонів. Ліонель Мессі зробив дубль, в тому числі забивши шикарний гол зі штрафного в дев'ятку. Цей гол викликав екстаз навіть у британських експертів.

Але крім двох забитих м'ячів, Мессі відзначився і двома суперечливими епізодами.

По ходу першого тайму капітан Барселони отримав стусана від Джеймса Мілнера і кілька разів перекрутився по газону в найкращих традиціях Неймара. Після цього Ліонель попросив для Мілнера жовту картку, але арбітр не пред'явив її порушнику.

🐬 🐬 No words for this shameless diving.pic.twitter.com/61RWKyo9Js — Sheikh Hammad 🙏 (@RonaldoesqueeW) 1 мая 2019 г.

У другому епізоді під час атаки Барселони Ліонель налетів на Фабінью. Все б нічого, але в момент зіткнення рука Мессі неприродно стала направлятися в обличчя Фабінью і в підсумку досягла мети.

Джерело - Чемпіон.

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