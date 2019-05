Барселона розгромила Ліверпуль у півфіналі Ліги чемпіонів. Ліонель Мессі зробив дубль, в тому числі забивши шикарний гол зі штрафного в дев'ятку. Цей гол викликав екстаз навіть у британських експертів.

Але крім двох забитих м'ячів, Мессі відзначився і двома суперечливими епізодами.

По ходу першого тайму капітан Барселони отримав стусана від Джеймса Мілнера і кілька разів перекрутився по газону в найкращих традиціях Неймара. Після цього Ліонель попросив для Мілнера жовту картку, але арбітр не пред'явив її порушнику.

