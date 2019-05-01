Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, першого травня, Барселона приймала Ліверпуль в рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.
Вже на 26-й хвилині Луїс Суарес вивів господарів уперед.
Подвоїв перевагу Ліонель Мессі на 75-й, а до розгромного рахунок довів той же аргентинець дублем на 82-й.
Ліга чемпіонів
Півфінал, перший матч
1 травня
Барселона - Ліверпуль 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Суарес, 2:0 - 75 Мессі, 3:0 - 82 Мессі
Нагадаємо, Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.
Дивіться також: відео голів та огляд матчу.
Джерело - Чемпіон.