Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, першого травня, Барселона приймала Ліверпуль в рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів.

Вже на 26-й хвилині Луїс Суарес вивів господарів уперед.

Подвоїв перевагу Ліонель Мессі на 75-й, а до розгромного рахунок довів той же аргентинець дублем на 82-й.

Ліга чемпіонів

Півфінал, перший матч

1 травня

Барселона - Ліверпуль 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Суарес, 2:0 - 75 Мессі, 3:0 - 82 Мессі

Нагадаємо, Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Дивіться також: відео голів та огляд матчу.

Джерело - Чемпіон.