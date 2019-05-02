У першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Барселона обіграла Ліверпуль.

У цьому поєдинку лідер каталонців Ліонель Мессі відзначив персональний бомбардирський ювілей. Забивши гол після удару зі штрафного на 82-й хвилині матчу, аргентинець забив свій 600-й м'яч за синьо-гранатових.

Рівно 14 років тому - 1 травня 2005 року — Лео забив свій перший гол за Барселону в ворота Альбасете.

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Нагадаємо, Мессі здивував тренера Барселони.

Джерело - Чемпіон.