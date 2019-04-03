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Захисник збірної України та донецького Шахтаря Микола Матвієнко показав майстер-клас у малюванні Дієго Марадони та відповів на декілька простих запитань.

Нагадаємо, що Матвієнко зіграв обидва матчі кваліфікації до Євро-2020. Спочатку в нічийному поєдинку проти Португалії, а потім - у переможному з Люксембургом.

Джерело - Чемпіон.

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