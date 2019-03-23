Португалія - Україна 0:0. Огляд матчу

В матчі відбору до чемпіонату Європи збірна України зіграла внічию з Португалією.

Чемпіонат Європи

Кваліфікація

Група В

22 березня

Португалія — Україна 0:0 (0:0)

Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Коноплянка (Буяльський, 87), Марлос (Циганков, 67), Яремчук (Мораес, 76).

Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Кансело, Пепе, Рубен Діаш, Рафаель Геррейро, Роналду, Моутінью (Жоау Маріу, 86), Андре Сілва (Соуза, 73), Бернарду Сілва, В. Карвалью, Рубен Невеш (Рафа Сільва, 62).

Попередження: Степаненко 86

Джерело - Чемпіон.