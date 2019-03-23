Португалія - Україна 0:0. Огляд матчу

В матчі відбору до чемпіонату Європи збірна України зіграла внічию з Португалією.
Чемпіонат Європи
Кваліфікація
Група В
22 березня
Португалія — Україна 0:0 (0:0)
Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Коноплянка (Буяльський, 87), Марлос (Циганков, 67), Яремчук (Мораес, 76).
Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Кансело, Пепе, Рубен Діаш, Рафаель Геррейро, Роналду, Моутінью (Жоау Маріу, 86), Андре Сілва (Соуза, 73), Бернарду Сілва, В. Карвалью, Рубен Невеш (Рафа Сільва, 62).
Попередження: Степаненко 86
Джерело - Чемпіон.