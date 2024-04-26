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"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": як російський кіберспортсмен пробив чергове дно

Сьогодні 22:20 Коля Дендак 104 0
"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": як російський кіберспортсмен пробив чергове дно

Джерело - Чемпіон.

Російський кіберспортсмен Вадім "YumsaN " Торопинін вирішив понасміхатися над знищеним будинком українця Богдана "bodik" Настича.

Це сталося під час матчу на FACEIT у 16 раунді, коли Вадім не зміг перестріляти Богдана і отримав хедшот. Після цього українець ще кілька разів вистрілив у труп суперника, а той вирішив пробити дно і сказав це:

"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли, до*****б. Потім викладеш плаксивий пост і будеш грати чітко".

Відео

Найцинічніше у цій фразі те, що будинок Настича дійсно був зруйнований російською артилерією на початку війни.

Тепер Вадіму загрожує бан за мову ворожнечі. Інший українець Ілля "Ganginho" Черниченко вже звернувся у твіттері до FACEIT і вимагає заблокувати Торопиніна.

На жаль, в Counter Strike 2 досі змагається багато команд з Росії. Зокрема, в топ-10 організацій світу входять одразу три представники цієї країни, а ще в одній — росіянин є ключовим гравцем.

Тим не менш, український кіберспорт продовжує розвиватися. Нещодавно NAVI перемогли у найпрестижнішому турнірі з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024, також жіночий склад "народжених перемагати" здобув перемогу в першому сезоні турніру EPL Female, а NAVI Junior виграли European Pro League Season 17 з Dota 2.

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