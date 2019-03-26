Люксембург - Україна 1:2. Огляд матчу

Підопічні Шевченка ледь не зганьбилися

Збірна України на останніх секундах перемогла Люксембург у матчі 2-го туру відбіркового турніру до Євро-2020

Рахунок в поєдинку на 34-й хвилині відкрили господарі поля. Простріл з правого флангу замкнув Тюрпель.

Але українці уже через чотири хвилини вирівняли ситуацію. Зінченко виконав шедевральний закид на Циганкова, той прийняв м'яч на груди і проштовхнув його повз голкіпера.

Останнє ж слово було за гравцем збірної Люксембургу. М'яч у власні ворота на останніх секундах поєдинку забив Родрігес, чим приніс перемогу збірній України, а з нею і перше місце в групі.

Актуально: Люксембург - Україна 1:2. Як це було

Євро-2020

Кваліфікація

Група В. Другий тур

25 березня

Люксембург - Україна 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 34 Турпель, 1:1 - 40 Циганков 1:2 - 90+3 Родрігес, автогол.

Також: Люксембург - Україна 1:2. Відео голів

Люксембург: Моріс, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Баррейро, Мартинс Перейра, Тілль (Бенсі, 74), Тілль (Муч, 90), Родрігес, Турпель.

Україна: П'ятов, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Бутко (Караваєв, 79; Буяльский, 87), Коноплянка, Циганков, Зінченко, Маліновский, Безус (Яремчук, 64), Мораес.

Попередження: Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальже (62), Бутко (63), Карлсон (90).

Джерело - Чемпіон.