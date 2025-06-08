Чвертьфінал Світоліної, титул Гофф, сенсаційна Буассон: підсумки Ролан Гаррос 2025

Головний ґрунтовий тенісний турнір сезону 2025 в жіночому одиночному розряді став історією. 125 за ліком Відкритий чемпіонат Франції подарував уболівальникам багато емоцій. Місце для позитиву знайшлося і для господарів змагань, і для українців.

За традицією, аналіз подій починаємо з виступів наших співвітчизниць.

Наші

В основній сітці Ролан Гаррос виступили шестеро українок: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Анастасія Соболєва. Перші четверо з них вийшли у друге коло турніру, що стало рекордом України часів незалежності. А перша трійка дісталася до третього раунду змагань, що також є рекордом.

Далі за всіх традиційно пройшла перша ракетка нашої країни.

Чвертьфінал Світоліної

Еліна Світоліна провела якісний ґрунтовий сезон. Допомогла збірній України вперше в історії вийти у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг. Виграла перший за два роки для себе та й для українок загалом турнір серії WTA 250 у французькому Руані.

На "тисячниках" найкраща українська тенісистка теж була на перших ролях. Дісталася до півфіналу в Мадриді, де ніколи раніше не проходила далі другого кола. В улюбленому Римі, де свого часу двічі завойовувала титул, грала у чвертьфіналі.

Перед Ролан Гаррос непокоїло якраз те, що Еліна провела багато матчів у відносно короткий термін. Найкраще з усіх ґрунтових турнірів за рівнем гри вона виглядала у столиці Іспанії, після чого Світоліна не була на корті настільки легкою на ногах та впевненою у собі. На це ми звертали увагу в прев’ю до французького мейджору й, на жаль, не помилилися.

До того ж, перед виступом у Парижі українка встигла ще перенести хворобу.

Простим для Еліни на Ролан Гаррос видався тільки стартовий матч проти туркені Сонмез. В усіх інших поєдинках за перемогу довелося боротися з усіх сил.

Тим не менш, вигравати Світоліній вдавалося. Вона вміє видряпувати перемоги у найскладніших ситуаціях, коли гра не клеїться. Так вдалося дотиснути угорку Бондар та американку Перу. Усі чотири сети обох матчів складалися мінімум з 12 геймів, і тричі Еліні довелося грати тай-брейк.

Матч четвертого кола проти минулорічної фіналістки турніру Жасмін Паоліні став окрасою всього Ролан Гаррос із точки зору інтриги. Знову в Еліни не йшла гра, італійка взяла перший сет і мала три матч-пойнти у другому, однак досвідчена українка ціною неймовірних зусиль перевела зустріч у третю партію, в якій добила спантеличену Паоліні, ставши для неї уособленням "прокляття Риму".

Еліна Світоліна Скріншот із трансляції

"Прокляття" полягає в тому, що переможниця турніру в столиці Італії неодмінно не здобуває титул у Парижі. За останні роки позбутися волі року вдалося лише Ізі Швьонтек.

Вперше за 150 матчів Grand Slam Світоліній вдалося виграти матч, у якому суперниця мала матч-пойнти.

Після гри з Паоліні в активі Еліни стало 16 перемог у поточному ґрунтовому сезоні, і вона на певний час стала лідеркою у WTA-турі за цим показником. Навіть у піковому 2017-му українка мала тільки 14 звитяг на ґрунті.

На жаль, і з п’ятої спроби подолати чвертьфінальний бар’єр Ролан Гаррос Світоліній не вдалося. П’ятий чвертьфінал – нуль півфіналів. Теж своєрідне персональне прокляття. Чинна на той момент чемпіонка змагань Іга Швьонтек підтвердила статус фаворита в очній зустрічі.

Еліна Світоліна Arata Yamaoka

Оскільки минулого року Еліна залишила паризький мейджор на стадії четвертого кола, то зараз не лише захистила очки за той виступ, а й додала до свого доробку 190 рейтингових пунктів. Це дозволить нашій першій ракетці піднятися на один рядок вгору в рейтингу WTA і посісти у понеділок 13 місце.

Відзначимо, що в Чемпіонській гонці, тобто, за очками, набраними у поточному сезоні, Світоліна наразі перебуває на 9 позиції, відстаючи від восьмої Єлени Рибакіної усього на 10 пунктів. Нагадаємо, що перші вісім тенісисток у Чемпіонській гонці кваліфікуються в кінці сезону на підсумковий турнір у саудівському Ер-Ріяді.

Третє коло і хвороба Ястремської

Незважаючи на невдалу серію Даяни на ґрунті й факт, що це покриття не підходить для її агресивного стилю тенісу, її виступ на Ролан Гаррос вийшов непоганим.

У стартовому матчі Ястремська прогнозовано обіграла володарку вайлд-кард австралійку Аяву. Далі довелося змагатися з 11 сіяною росіянкою Шнайдер. Суперниця закономірно вважалася фавориткою, що не завадило українці її здолати завдяки кращій зібраності в кінці кожного з двох сетів.

Даяна Ястремська Arata Yamaoka

Перед зустріччю проти ще однієї представниці країни-агресорки, Самсонової, Даяна раптом захворіла. За словами самої тенісистки, вона перебувала за крок від невиходу на корт, проте зустріч все ж провела. Про перемогу, зрозуміло, не йшлося.

Ястремська виходом у третє коло повторила свій минулорічний результат, і в оновленому рейтингу підніметься на три позиції – на 45 місце.

Реалізований шанс Стародубцевої

Юлія Стародубцева змушена була вкотре у своїй поки не дуже довгій кар’єрі проходити кваліфікацію турніру Grand Slam. Вперше за шість спроб їй це зробити не вдалося. Однак для першого номера посіву поразка у фіналі кваліфікації чешці Бейлек дала можливість пройти в основну сітку Ролан Гаррос як "лакі-лузер", замінивши румунку Кирстю, що знялася перед стартом змагань.

У першому колі Стародубцева у непростому матчі здолала якраз одну з переможниць кваліфікації – німкеню Корпач. Далі впоралася з росіянкою Потаповою. І тільки у третьому колі проти Паоліні аргументів у Юлії не знайшлося.

Юлія Стародубцева Arata Yamaoka

Найкращий у кар’єрі виступ на мейджорі дозволить Стародубцевій з наступного тижня дебютувати у топ-70 світового рейтингу. На Вімблдоні вона гратиме одразу в основній сітці.

Калініна, Соболєва, Костюк

Ангеліна Калініна через хворобу пропустила турніри у Мадриді та Римі й перед початком Ролан Гаррос вилетіла у другу сотню рейтингу. На своєму улюбленому покритті зіграти їй майже не вдалося.

Тому її розгромна перемога над 40 ракеткою світу вірменкою Аванесян стала несподіванкою. Втім, у наступному ж матчі Калініна без боротьби програла француженці Буассон, про яку окремо поговоримо пізніше.

На другому тижні Ролан Гаррос Ангеліна встигла з’їздити на турнір WTA 125 в італійський Барі, де вона знялася у першому ж матчі проти білоруски Шиманович. Однієї перемоги на мейджорі їй вистачило, щоб повернутися у топ-100.

21-річна Анастасія Соболєва вперше у своїй кар’єрі пройшла кваліфікацію на турнір Grand Slam. Зокрема, перемогла двох британок, Дарт і Джонс, які в рейтингу стоять вище за українку на сотню з лишком позицій.

Шкода, що Соболєвій не пощастило з суперницею в основній сітці. Проти 11 сіяної росіянки Шнайдер Анастасії вдалося зробити камбек з 0:5 на 6:5, однак навіть один сет зачепити у підсумку не вдалося. А було б цікаво подивитися у другому колі на дуель з Ястремською.

Анастасія Соболєва Arata Yamaoka

Найгірше з українок виступила на Ролан Гаррос, як не дивно, Марта Костюк. Після чвертьфіналу в Мадриді та четвертого кола в Римі розгром на старті від чешки-кваліфаєрки Бейлек виглядав громом серед ясного неба. Очевидно, це стало шоком і для самої Костюк, адже коментарі другої ракетки України після матчу були доволі дивними і незрозумілими.

Марта навіть відмовилася від участі в парному розряді турніру.

Втім, видатних успіхів у Парижі Марта ніколи не досягала, тож опуститься з 25-го лише на 26 місце в рейтингу.

Час переходити до головних дійових осіб.

Дебютний титул Гофф на Ролан Гаррос

Перемога Коко Гофф у Парижі, з одного боку, не стала великою сенсацією, а з іншого, не дуже очікувалася. Друга ракетка світу доходила до фіналів у Мадриді та Римі, тому логічно, що букмекери вважали її однією з претенденток на тріумф.

21-річній американці поки важко зіграти 7 матчів поспіль на високому рівні. Наприклад, у столиці Іспанії в стартовому матчі вона отримала 0:6 від Ястремської в першому сеті. Рівень гри у півфіналі в Римі проти Чжен Ціньвень взагалі не витримував жодної критики. Хоч там і вдалося виграти в марафонському поєдинку, сил на фінал з Паоліні вже не залишилося.

У Парижі все склалося якнайкраще. До вирішального матчу складною виявилася лише гра проти Медісон Кіз у чвертьфіналі. Після програного першого сету Гофф змогла змусити співвітчизницю помилятися.

Вдалося молодій американці підібрати ключі й до Аріни Сабалєнки, лідерки світового рейтингу. Хоча починалася зустріч шокуюче – 1:4, 0:40. Гофф змінила тактику прямо під час гри на типово ґрунтовий теніс із шаленими обертаннями м’яча з високими відскоками, і це дало результат.

Коко Гофф Getty images

Перший сет таки залишила за собою білоруска, а надалі вона могла тільки намагатися наздогнати суперницю, що зрештою їй не вдалося. Після гри Сабалєнка у своєму стилі заявила, що справа не в Гофф, то вона сама напомилялася і програла, але ми все розуміємо.

Саме максимально незручні удари Коко призводили до нервування суперниці та її помилок. А вміння Гофф перебудувати свій теніс у найскладніший момент матчу окремо заслуговує на повагу. Це рівень видатного майстра.

Обидві фіналістки серйозно закріпили свої перші позиції в рейтингу WTA, у найближчий місяць звідти їх ніхто не посуне.

Круте піке Швьонтек

Експерша ракетка світу Іга Швьонтек рівно рік не здобуває титулів на турнірах WTA. Минулого сезону вона виграла все на ґрунті: Мадрид, Рим і Ролан Гаррос. Захистити більшу частину тих очок не вдалося, і перед переходом на траву полька впала аж на сьоме місце жіночого табелю про ранги.

До Відкритої першості Франції Швьонтек підготувалася непогано як для її нинішнього стану. Однак цього недостатньо для перемог над топовими суперницями. Сучасний жіночий теніс все більше рухається до домінації потужності над технікою, і це погана новина для польки.

Коли Ізі вдавалося проводити цілі турніри на піку концентрації, тоді вона була першою ракеткою світу. Зараз такого немає й близько. Казахстанка Рибакіна у четвертому колі розгромила Швьонтек у першому сеті, втім, надалі полька перехопила ініціативу й перемогла. Сабалєнка ж у півфіналі нагодувала колишню домінаторку "бубликом" у вирішальній партії.

Складається враження, що Швьонтек наразі сама не може зрозуміти, в чому її проблема. Відносно нещодавно все йшло чудово – і раптом таке погіршення і гри, і результатів. А падати далі є куди…

Прорив турніру

Безперечно, не можна залишити без уваги головну сенсацію Ролан Гаррос 2025. Француженка Лоїс Буассон встигла закохати у свою гру не тільки домашніх уболівальників, а й багатьох любителів тенісу.

361 ракетка світу, яка отримала вайлд-кард на змагання, дійшла до півфіналу, прибравши зі свого шляху і відому бельгійку Мертенс, і третю ракетку світу Пегулу, і шосту в рейтингу Андрєєву. Тільки Гофф у півфіналі змогла зупинити маловідому тенісистку, яка за два тижні стала знаменитою.

Важко однозначно сказати, що стало причиною фантастичного виступу Буассон. Адже турніри ITF, на яких вдавалося здобувати титули Лоїс, не йдуть у жодне порівняння за рівнем із мейджорами. А спортсменка буквально три місяці тому відновилася від розриву хрестоподібної зв’язки коліна.

Тільки час покаже, чи не був зліт Буассон випадковістю, статистичною похибкою. На Ролан Гаррос вона показала змістовний атакувальний теніс, при цьому усі її досягнення пов’язані виключно з ґрунтовими турнірами. Нетипове поєднання. Цікаво буде подивитися на неї на траві.

Лоїс Буассон Getty images

Що далі?

Для найкращих тенісисток світу ґрунтовий сезон закінчено. Тепер на них очікує місяць виступів на траві, який вінчатиме найстарший і найвідоміший з усіх турнірів Grand Slam – Вімблдон. Змагання у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету цього року відбудуться з 30 червня по 13 липня.