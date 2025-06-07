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Гофф обіграла "нейтральну" першу ракетку світу і стала чемпіонкою Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 7 червня 2025, 19:06
Гофф обіграла нейтральну першу ракетку світу і стала чемпіонкою Ролан Гаррос
Коко Гофф
Getty Images

Американка Коко Гофф (2) стала чемпіонкою Ролан Гаррос 2025. у фінальному матчі вона перемогла "нейтральну" першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Матч тривав 2 години 40 хвилин і завершився з рахунком 6:7(5), 6:2, 6:4.

Сабалєнка через свою потужність вважалася фаавориткою зустрічі, і стартові гейми показали, чому. Гофф просто не встигала за темпом ударів білоруски й тому отримала у першому сеті 1:4, 0:40 на подачі суперниці.

Починаючи з цього рахунку, молода американка почала розуміти, що робити на корті. Глибокі удари з сильним обертанням стали каменем спотикання для Сабалєнки протягом усього матчу. Гофф вдалося зрівнятися на чотирьох, після чого парад обопільних брейків довів перший сет до тай-брейку.

На ньому Коко повела 3:0, 5:3, проте завершення партії Сабалєнка провела ідеально і виграла її – 7:6(5).

За великим рахунком, це був останній по-справжньому вдалий відрізок для білоруски. Чим менше у тенісисток залишалося сил, тим більшою проблемою для Сабалєнки ставали накручені м'ячі від Гофф. 70 невимушених помилок від першої ракетки світу – з відривом найбільша їхня кількість від однієї тенісистки протягом матчу на всьому Ролан Гаррос 2025.

Другу партію Гофф виграла вчисту, а у третій постійно вела й не дозволила реалізувати останній шанс суперниці у вигляді брейк-пойнту за рахунку 5:4. Коко Гофф – нова чемпіонка Відкритої першості Франції з тенісу!

За матч Гофф у рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 6 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Фінал, 7 червня

Коко Гофф (США) – Аріна Сабалєнка (-) 6:7(5), 6:2, 6:4

Суперниці зустрічалися водинадцяте, американка виграла шостий матч.

Гофф здобула другий титул Grand Slam у своїй кар'єрі і перший у Парижі. У Сабалєнки залишилося три перемоги на мейджорах, усі на харді.

21-річна Коко стала наймолодшою американкою з 2002 року, яка завоювала титул на Ролан Гаррос після Серени Вільямс і першою американкою з 2015-го після неї ж, яка тріумфувала на французькому мейджорі.

Нагадаємо, що титул Коко Гофф вручатиме легенда світового тенісу француженка Жюстін Енен.

Grand Slam WTA Коко Гофф Аріна Сабалєнка Ролан Гаррос 2025

Коко Гофф

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