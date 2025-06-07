Гофф обіграла "нейтральну" першу ракетку світу і стала чемпіонкою Ролан Гаррос

Американка Коко Гофф (2) стала чемпіонкою Ролан Гаррос 2025. у фінальному матчі вона перемогла "нейтральну" першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Матч тривав 2 години 40 хвилин і завершився з рахунком 6:7(5), 6:2, 6:4.

Сабалєнка через свою потужність вважалася фаавориткою зустрічі, і стартові гейми показали, чому. Гофф просто не встигала за темпом ударів білоруски й тому отримала у першому сеті 1:4, 0:40 на подачі суперниці.

Починаючи з цього рахунку, молода американка почала розуміти, що робити на корті. Глибокі удари з сильним обертанням стали каменем спотикання для Сабалєнки протягом усього матчу. Гофф вдалося зрівнятися на чотирьох, після чого парад обопільних брейків довів перший сет до тай-брейку.

На ньому Коко повела 3:0, 5:3, проте завершення партії Сабалєнка провела ідеально і виграла її – 7:6(5).

За великим рахунком, це був останній по-справжньому вдалий відрізок для білоруски. Чим менше у тенісисток залишалося сил, тим більшою проблемою для Сабалєнки ставали накручені м'ячі від Гофф. 70 невимушених помилок від першої ракетки світу – з відривом найбільша їхня кількість від однієї тенісистки протягом матчу на всьому Ролан Гаррос 2025.

Другу партію Гофф виграла вчисту, а у третій постійно вела й не дозволила реалізувати останній шанс суперниці у вигляді брейк-пойнту за рахунку 5:4. Коко Гофф – нова чемпіонка Відкритої першості Франції з тенісу!

За матч Гофф у рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 9 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 6 помилок на подачі та 6 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Фінал, 7 червня

Коко Гофф (США) – Аріна Сабалєнка (-) 6:7(5), 6:2, 6:4

Суперниці зустрічалися водинадцяте, американка виграла шостий матч.

Гофф здобула другий титул Grand Slam у своїй кар'єрі і перший у Парижі. У Сабалєнки залишилося три перемоги на мейджорах, усі на харді.

21-річна Коко стала наймолодшою американкою з 2002 року, яка завоювала титул на Ролан Гаррос після Серени Вільямс і першою американкою з 2015-го після неї ж, яка тріумфувала на французькому мейджорі.

Нагадаємо, що титул Коко Гофф вручатиме легенда світового тенісу француженка Жюстін Енен.