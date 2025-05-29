Калініна без шансів поступилася француженці з четвертої сотні рейтингу на Ролан Гаррос

Ангеліна Калініна (113) розгромно поступилася француженці Лоїс Буассон (361) у другому колі Ролан Гаррос 2025.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:2.

Після сенсаційної перемоги Буассон у першому колі над 24 сіяною бельгійкою Елізе Мертенс стало зрозуміло, що володарку вайлд-кард на домашніх кортах не можна недооцінювати. Однак те, що Калініна взагалі не буде встигати за темпом гри маловідомої суперниці, стало неприємним одкровенням.

Хід матчу був одностороннім, і Буассон заслужено пройшла у третє коло Ролан Гаррос.

За матч Калініна не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не мала жодного брейк-пойнту. Її суперниця виконала 3 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Друге коло, 27 травня

Лоїс Буассон (Франція) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 6:2

Це була третя зустріч суперниць, українка залишається попереду, 2:1. У наступному колі змагань Буассон зіграє з переможницею матчу між американкою Алішею Паркс (52) і француженкою Ельзою Жакемо (138).

Нагадаємо, що в у третьому колі Ролан Гаррос Україну представлятимуть Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева. Їхні наступні матчі відбудуться в п'ятницю, 30 травня.