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Костюк сенсаційно вилетіла у першому колі Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 25 травня 2025, 22:10
Костюк сенсаційно вилетіла у першому колі Ролан Гаррос
Марта Костюк
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Марта Костюк (26) не змогла подолати перше коло Ролан Гаррос. На старті змагань українка несподівано поступилася чешці Сарі Бейлек (193).

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Бейлек потрапила в основну сітку Ролан Гаррос через кваліфікацію, у фіналі якої впевнено обіграла Юлію Стародубцеву.

Початок зустрічі з чешкою для Костюк був доволі оптимістичним. Вона змогла у восьмихвилинному геймі взяти подачу суперниці, після чого втримала свою. Надалі ж рівень гри українки почав стрімко погіршуватися. Подача не проходила, м'яч не тримався в корті.

Бейлек швидко зрозуміла, що потрібно робити. Вона почала накидати Марті м'ячі з сильним обертанням, що постійно призводило до помилок українки. Не забувала чешка й про контратаки, коли Костюк відповідала занадто коротко.

Рахунок швидко зрівнявся – 2:2, 3:3, а потім на корті панувала одна тенісистка. На жаль, не українка. З наступних десяти геймів Бейлек забрала 9 і здобула заслужену перемогу.

За матч Костюк не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і 41 невимушену, та 2 брейки. Її суперниця теж не виконувала ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 25 травня

Сара Бейлек (Чехія) Марта Костюк (Україна) 6:3, 6:1

Це була перша зустріч суперниць. У наступному раунді змагань Бейлек зіграє з переможницею матчу між Жаклін Крістіан (74, Румунія) і Кімберлі Біррелл (63, Австралія).

Нагадаємо, що Даяна Ястремська перемогла у першому колі Ролан Гаррос австралійку Дестані Аяву.

Успішно стартувала на паризькому мейджорі й Еліна Світоліна, яка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез.

Припинила боротьбу на дебютному для себе турнірі Grand Slam Анастасія Соболєва. Вона поступилася 11 ракетці світу росіянці Діані Шнайдер.

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