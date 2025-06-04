361 ракетка світу створила чергову сенсацію і вийшла у півфінал Ролан Гаррос
361 ракетка світу Лоїс Буассон із Франції продовжує шокувати весь тенісний світ. У чвертьфінальному матчі Ролан Гаррос вона обіграла росіянку Мірру Андрєєву (6) і вийшла у півфінал змагань.
Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин і завершився з рахунком 7:6(6), 6:3.
У першій партії Буассон поступалася з брейком 1:3 та 3:5, однак не дала Андрєєвій подати на сет. На своїй подачі француженка відіграла сет-пойнт. На тай-брейку Лоїс ліквідувала другий сет-пойнт суперниці й зрештою забрала партію.
Андрєєва лідирувала 3:0 у другому сеті, однак більше жодного гейму в матчі взяти не змогла. Буассон сенсаційно вийшла до півфіналу відкритого чемпінату Франції з тенісу.
За матч Буассон 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 9 помилок на подачі та 3 брейки.
Лоїс Буассон (Франція) – Мірра Андрєєва (-) 7:6(6), 6:3
Суперниці зустрічалися вперше. У своєму дебютному півфіналі турніру Grand Slam у кар'єрі Буассон зіграє проти Коко Гофф (2, США).
Лоїс стала найбільш низькорейтинговою півфіналісткою турніру Grand Slam за останні 40 років.
22-річна француженка стала першою володаркою вайлд-кард в історії, яка вийшла у півфінал Ролан Гаррос.
З 1990 року після американки Дженніфер Капріаті тенісистки не доходили до цієї стадії у Парижі на дебютному для себе турнірі Grand Slam.
Нагадаємо, що Коко Гофф, майбутня суперниця Буассон по півфіналу, трохи раніше обіграла у чвертьфінальному поєдинку свою співітчизницю Медісон Кіз (8).