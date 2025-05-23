Соболєва виграла фінал кваліфікації Ролан Гаррос і виступить в основній сітці турніру

Анастасія Соболєва (230) вийшла в основну сітку змагань на дебютному для себе Ролан Гаррос. У фіналі кваліфікації вона обіграла британку Франческу Джонс (113).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 0:6, 6:2.

У першій партії в українки виходило майже все. Красномовно про це свідчить статистика. Соболєва активно виграла 13 розіграшів, припустившись усього трьох невимушених помилок. Заслужений "бублик" для британки.

Як це часто буває в жіночому тенісі, у другій партії ситуація кардинально змінилась. Уже Джонс багато що вдавалося, а гра Соболєвої розладналася. За рахунку 0:5 Анастасія брала медичний таймаут через проблему з пальцем правої руки, проте від 0:6 це не врятувало.

Третій сет розпочався з брейку українки в геймі, де британка мала потрійний гейм-пойнт. Після цього Соболєва повернула собі впевненість і повела 3:0. Не без певних складнощів, але 21-річна українка довела справу до перемоги 6:2, і невдовзі дебютуватиме в основній сітці Ролан Гаррос.

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця теж виконала 1 ейс і 2 рази помилилася на подачі, але зробила 5 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Фінал кваліфікації, 23 травня

Анастасія Соболєва (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія) 6:0, 0:6, 6:2

Раніше суперниці не зустрічалися. Перша опонентка Соболєвої в основній сітці визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі кваліфікації Анастасія Соболєва перемогла британку Гаррієт Дарт (118), а у півфіналі здолала француженку Жулі Бельгравер (306).

Юлія Стародубцева поступилася у фіналі кваліфікації чешській тенісистці Сарі Бейлек (193) і не змогла пробитися в основну сітку Ролан Гаррос.