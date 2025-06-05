Міцний французький напій: хто така і звідки взялася сенсація Ролан Гаррос Лоїс Буассон?

Тенісний світ перебуває, без перебільшення, в шоці. У півфінал відкритого чемпіонату Франції вийшла гравчиня, прізвище якої – Буассон – ще півтора тижні тому мало що казало не тільки вболівальникам, але й експертам. До речі, з французької воно перекладається як "напій".

22-річна француженка Лоїс Буассон стартувала на Ролан Гаррос, отримавши вайлд-кард і перебуваючи на 361 позиції світового рейтингу. На поточний момент вона є півфіналісткою змагань і в лайв-рейтингу посідає 65 місце.

Так звідки ж узялася нова сенсація світового тенісу?

Лоїс Буассон народилася 16 травня 2003 року у французькому місті Діжон. Її батько Ян був професійним баскетболістом, виступав зокрема у відомій команді АСВЕЛ. Тож не дивно, що дівчину приваблював спорт. Тенісом вона займається з 8 років. З 11-ти Лоїс певний час тренував чоловік її тітки Стефан Глуаген, відомий за роботою з Жюстен Енен та Алізе Корне.

В юніорських змаганнях Буассон зірок з неба не хапала, проте уже в 16 років дебютувала на рівні ITF. Теж без особливого успіху. Свій перший 15-тисячник, приміром, вона виграла лише у 19 у своєму рідному місті Діжоні.

За два роки Буассон вдалося трохи розкритися. Звісно, до зірковості було далеко. Для її тодішнього рівня перемоги на двох турнірах серії W35, одному W75 та одному WTA 125 протягом березня-квітня 2024 року стали серйозним проривом. Успіх не залишився непоміченим, і Лоїс, яка на той момент посідала 152 місце у світовому рейтингу, отримала вайлд-кард на Ролан Гаррос 2024.

Шлях нагору обірвала серйозна травма. Розрив хрестоподібної зв’язки на лівій нозі залишив Буассон і без дебюту на Grand Slam, і взагалі без тенісу на дев’ять місяців.

Лоїс Буассон Instagram

Але вона повернулась.

Навесні 2025 року Буассон виграла два турніри ITF і дебютувала на рівні WTA 250 в Руані. Титул на цьому змаганні здобула наша Еліна Світоліна. Лоїс тут відзначилася одним виграним матчем проти британки Гаррієт Дарт.

Правда, цю перемогу мало хто помітив за скандалом, який стався у зустрічі. Дарт під час гри поскаржилася арбітру на вишці на неприємний запах від суперниці. Відео епізоду стало вірусним, а самі тенісистки після матчу просто посміялися над ситуацією у соцмережах.

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Поточного року Буассон отримала "відкладену" вайлд-кард на Ролан Гаррос. І здійснила фурор.

Перемога над 24 сіяною Елізе Мертенс уже виглядала серйозною несподіванкою. Бельгійка на ґрунті цього сезону поступалася лише представницям топ-20. У першої ракетки світу Сабалєнки взяла сет у Мадриді, а в Римі обіграла Джессіку Пегулу.

Більшість, включно з автором цих рядків, вважала звитягу над Мертенс збігом обставин.

Далі були Ангеліна Калініна у жахливій формі та Ельза Жакемо, обидві з другої сотні рейтингу. Українку Буассон пройшла легко, а ось співвітчизниця примусила Лоїс попітніти, і навіть нагодувала "бубликом" у другій партії.

Всерйоз Буассон все одно тоді ще не сприймали.

Довелося це робити після перемог над третьою та сьомою ракетками світу – відповідно, Джессікою Пегулою та Міррою Андрєєвою. В обох матчах француженці довелося відіграватися. З американкою – за сетами, з росіянкою – за геймами в обох партіях. За підтримки публіки Буассон продемонструвала якісний атакувальний теніс та готовність боротися до останнього.

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Перелік досягнень французької сенсації може потягнути на ще один окремий матеріал. Виокремимо найголовніше.

Лоїс Буассон розпочала Ролан Гаррос 24 ракеткою Франції, а завершить турнір найкращою французькою тенісисткою. За всю попередню кар’єру вона заробила менше 130 тисяч євро, а за виступ у Парижі отримає мінімум 690 000.

Буассон стала першою француженкою у півфіналі Ролан Гаррос із 2011 року.

За всю історію відкритої першості Франції до півфіналу змагань не доходили володарки вайлд-кард. За останні 35 років до цієї стадії Ролан Гаррос не діставалися дебютантки турнірів Grand Slam.

Вигравши на Ролан Гаррос п’ять матчів поспіль, Лоїс вийшла у півфінал, де зустрінеться з другим номером світового рейтингу – американкою Коко Гофф. Відверто кажучи, якщо проти Буассон Гофф діятиме так, як у чвертьфіналі з Медісон Кіз, француженка матиме реальні шанси зіграти у вирішальному матчі мейджору.

Півфінальна зустріч між Коко Гофф та Лоїс Буассон відбудеться 5 червня орієнтовно о 17:30 за київським часом. Не пропустіть ще одну можливу сенсацію!