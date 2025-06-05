Сенсації закінчилися: Буассон без шансів програла Гофф у півфіналі Ролан Гаррос

Сенсація Ролан Гаррос, 361 ракетка світу француженка Лоїс Буассон не змогла пробитися до вирішального матчу турніру. У півфінальному поєдинку вона поступилася американці Коко Гофф (2).

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:2.

На відміну від попередніх поєдиннків, Буассон не вдалося зробити камбек, програючи в рахунку. Гофф впевнено контролювала перебіг матчу і здобула заслужену перемогу.

За матч Буассон не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 1 брейк. Її суперниця теж не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 6 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Півфінал, 5 червня

Коко Гофф (США) – Лоїс Буассон (Франція) 6:1, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У вирішальному матчі Гофф зіграє з першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою (-).

Гофф вийшла у свій третій фінал турнірів Grand Slam і побореться за свій другий титул. Перший вона здобула у 2023 році на US Open, здолавши у фіналі якраз Сабалєнку.

Буассон з четвертої сотні рейтингу підніметься у сьомий десяток і стане першою ракеткою Франції. Однак на Вімблдоні їй все одно доведеться грати кваліфікацію.

Нагадаємо, що Сабалєнка перемогла чинну чемпіонку Ролан Гаррос Ігу Швьонтек у першому півфінальному матчі.