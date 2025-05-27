Українки встановили рекорд за представництвом у другому колі Ролан Гаррос

Вперше в історії четверо українських тенісисток вийшли у друге коло Ролан Гаррос. Раніше 7 разів троє наших представниць проходили стартовий раунд паризького мейджора.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

В основній сітці Ролан Гаррос втретє поспіль стартували 6 українок. Більше (7) було в сезонах 2007 та 2008 років. Чотирьом спортсменкам вдалося здобути перемоги.

Еліна Світоліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез – 6:1, 6:1.

Даяна Ястремська обіграла австралійку Дестані Аяву з рахунком 7:5, 6:1.

Юлія Стародубцева у статусі "лакі-лузера" впоралася з німкенею Тамарою Корпач – 2:6, 6:1, 6:4.

Ангеліна Калініна з рахунком 6:1, 6:2 розібралася з ексросіянкою, а нині вірменкою Еліною Аванесян.

Поєдинки другого кола Ролан Гаррос пройдуть у Парижі 28-29 травня.