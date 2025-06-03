Світоліна не змогла обіграти чинну чемпіонку у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (14) не змогла пробитися у півфінал Ролан Гаррос 2025. У чвертьфінальному поєдинку перша ракетка України поступилася чинній чемпіонці турніру Ізі Швьонтек (5, Польща).

Матч тривав 1 годину 42 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 7:5.

Розуміючи, що виграти у Швьонтек може допомогти лише активна власна гра, Світоліна активно розпочала зустріч і мала брейк-пойнт у першому ж геймі. Реалізувати його завадила помилка при ударі зліва по лінії. Можливо, невдача занадто вплинула на Еліну.

З рахунку 1:1 українка програла 5 геймів поспіль, хоч і мала дві можливості зробити зворотній брейк. Перший сет забрала Швьонтек – 6:1, хоч видатного тенісу полька, будемо відверті, не показувала. Однак 4 активно виграні м'ячі при 17 невимушених помилках Світоліної чітко показують причину розгрому в партії.

Другий сет Еліна розпочала впевненіше, змогла зробити брейк та повести 3:1. Втримати перевагу не вдалося, полька швидко зрівняла рахунок. Тут матч став значно цікавішим і за рівнем гри почав відповідати чвертьфіналу Grand Slam.

На жаль, кінцівку партії краще провела Швьонтек. З рахунку 5:5 вона забрала два гейми поспіль і світкувала перемогу в зустрічі – 6:1, 7:5.

За матч Світоліна не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 1 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Чвертьфінал, 3 червня

Іга Швьонтек (Польща) – Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 7:5

Суперниці зустрічалися вп'яте, полька виграла четвертий матч, у тому числі, другий в поточному сезоні. У півфіналі Швьонтек зіграє проти Аріни Сабалєнки (1, -).

Іга шостий раз вийшла у півфінал Ролан Гаррос. Вона є чотириразовою тріумфаторкою змагань у Парижі (2020, 2022, 2023, 2024). Полька має на Відкритому чемпіонаті Франції серію з 26 перемог, що триває. Більше в історії лише у легендарної американки Кріс Еверт – 29 виграшів.

Світоліна п'ятий раз грала у чвертьфіналі Ролан Гаррос, однак ніколи не проходила до півфіналу. З наступного тижня 30-річна українка підніметься на одну сходинку в рейтингу WTA і посяде в ньому 13 місце.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82). У третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу (83) у важкому матчі з двома тай-брейками. Напередодні у чвертьфіналі українка з епічним камбеком обіграла італійку Жасмін Паоліні (4).