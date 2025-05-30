Світоліна в непростому матчі здобула путівку в четверте коло Ролан Гаррос
Еліна Світоліна (14) пробилася у четверте коло Ролан Гаррос, обігравши у непростому поєдинку третього раунду американку Бернарду Перу (83).
Матч завершився з рахунком 7:6(5), 7:6(5).
Еліна Світоліна (Україна) – Бернарда Пера (США) 7:6(5), 7:6(5)
Це була друга зустріч суперниць, в обох перемогла українка. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні. Італійка у своєму матчі третього кола вибила з боротьби нашу Юлію Стародубцеву (81).
Світоліна всьоме у кар'єрі вийшла у четвертий раунд Ролан Гаррос, чотири рази вона доходила до чвертьфіналу турніру.
Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82).
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