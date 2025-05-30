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Світоліна в непростому матчі здобула путівку в четверте коло Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 30 травня 2025, 23:28
Світоліна в непростому матчі здобула путівку в четверте коло Ролан Гаррос
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (14) пробилася у четверте коло Ролан Гаррос, обігравши у непростому поєдинку третього раунду американку Бернарду Перу (83).

Матч завершився з рахунком 7:6(5), 7:6(5).

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Третє коло, 30 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Бернарда Пера (США) 7:6(5), 7:6(5)

Це була друга зустріч суперниць, в обох перемогла українка. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні. Італійка у своєму матчі третього кола вибила з боротьби нашу Юлію Стародубцеву (81).

Світоліна всьоме у кар'єрі вийшла у четвертий раунд Ролан Гаррос, чотири рази вона доходила до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82).

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Еліна Світоліна

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