Світоліна в непростому матчі здобула путівку в четверте коло Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (14) пробилася у четверте коло Ролан Гаррос, обігравши у непростому поєдинку третього раунду американку Бернарду Перу (83).

Матч завершився з рахунком 7:6(5), 7:6(5).

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Третє коло, 30 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Бернарда Пера (США) 7:6(5), 7:6(5)

Це була друга зустріч суперниць, в обох перемогла українка. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні. Італійка у своєму матчі третього кола вибила з боротьби нашу Юлію Стародубцеву (81).

Світоліна всьоме у кар'єрі вийшла у четвертий раунд Ролан Гаррос, чотири рази вона доходила до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82).

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