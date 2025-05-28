Дощ ускладнив справу: Світоліна не без проблем пройшла у третє коло Ролан Гаррос

Еліна Світоліна (14) обіграла представницю Угорщини Анну Бондар (82) і вийшла у третє коло Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 7:6(4), 7:5.

Початок зустрічі не віщував проблем для першої ракетки України. Світоліна одразу увійшла в гру і повела 3:0. І тут у Парижі розпочалася короткочасна злива. Вона змусила тенісисток піти у підтрибунне приміщенні хвилин на 40.

Після поновлення матчу Еліну було не впізнати. Перестала проходити перша подача, посипалися невимушені помилки. Бондар зрівняла рахунок і надалі важко було віддати комусь перевагу. Дівчата брали свої подачі, хоча у десятому та дванадцятому геймі Світоліна мала сет-пойнти на прийомі.

Дійшло до тай-брейку, який українка розпочала впевнено, повела 5:1 і зрештою залишила партію за собою – 7:6(4).

На старті другого сету вже Бондар повела 2:0, проте Світоліна тут же зрівняла рахунок. Надалі, як і в першій партії, пішла рівна гра. За рахунку 3:4 Еліна відіграла подвійний брейк-пойнт суперниці, причому дещо за її допомоги.

Угорка вирішила, що після одного з ударів українки м'яч вилетів в аут, і зупинила гру. Арбітриня на вишці, подивившись відбиток на грунті, не погодилась із Бондар, що трохи вивело Анну з рівноваги. Зрештою, Еліна зробила брейк і успішно подала на матч.

За матч Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Друге коло, 28 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 7:6(4), 7:5

Раніше суперниці не зустрічалися. Світоліна здобула 31 перемогу в основній сітці Ролан Гаррос у кар'єрі і вийшла за цим показником на чисте третє місце серед усіх діючих тенісисток. Лідирує Іга Швьонтек із показником у 36 звитяг.

У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між хорваткою Донною Векич (19) і американкою Бернардою Перою (83).

Нагадаємо, що у першому раунді паризького мейджора Еліна Світоліна розгромила турецьку тенісистку Зейнеп Сонмез (76).