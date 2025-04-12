Світоліна вивела збірну України вперше в історії в фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна (18) перемогою над Жиль Тайхманн (96) забезпечила збірній України перший в історії вихід у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

Перша ракетка України за півтори години здолала свою суперницю з рахунком 6:4, 6:2.

Стартовий сет загалом був рівним. У середині партії Світоліна відіграла два брейк-пойнти, а Тайхманн – один. За рахунку 4:4 Еліні нарешті вдалося взяти подачу суперниці.

А у наступному геймі українці трохи пощастило. Швейцарка заробила брейк-пойнт, на якому перейшла в атаку, і відчайдушний різаний удар Світоліної знайшов трос сітки, від якого м'яч перескочив уже підставлену ракетку Тайхманн. Після такого Еліна вже не дала шансів суперниці – 6:4.

У другій партії Світоліна заграла більш розкуто і швидко отримала перевагу в два брейки – 4:1. Перемога стала справою техніки, збірна України, таким чином, достроково виграла кваліфікаційну групу Е.

The moment that sealed it 🔥🇺🇦



Ukraine's Elina Svitolina defeats Switzerland's Jil Teichmann 6-4, 6-2 to send Ukraine through to Shenzhen 🙌#BJKCup pic.twitter.com/WJAZloJ1F9 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2025

Світоліна за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 5 помилок на подачі та 2 брейки.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Радом, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, група Е, 12 квітня

Україна – Швейцарія 1:1

Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2

У першій грі дня Марта Костюк (25) поступилася Селін Неф (178) з рахунком 4:6, 6:7(1).

Завершуватиме програму матчу парна зустріч. Людмилі та Надії Кіченок протистоятимуть Селін Неф та Сюзан Бандеккі. Проте цей поєдинок вплине тільки на підсумковий рахунок протистояння зі швейцарками.

Збірна України з моменту реформування Кубку Федерації в Кубок Біллі Джин Кінг у 2020 році та зміни регламенту змагань ніколи не виходила у фінальний раунд.

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу, господарки турніру, а також минулорічні переможниці змагань, збірна Італії.

Нагадаємо, що 10 квітня збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е. Наступного дня українки обіграли польок з таким же рахунком.