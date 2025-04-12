Світоліна вивела збірну України вперше в історії в фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна (18) перемогою над Жиль Тайхманн (96) забезпечила збірній України перший в історії вихід у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.
Перша ракетка України за півтори години здолала свою суперницю з рахунком 6:4, 6:2.
Стартовий сет загалом був рівним. У середині партії Світоліна відіграла два брейк-пойнти, а Тайхманн – один. За рахунку 4:4 Еліні нарешті вдалося взяти подачу суперниці.
А у наступному геймі українці трохи пощастило. Швейцарка заробила брейк-пойнт, на якому перейшла в атаку, і відчайдушний різаний удар Світоліної знайшов трос сітки, від якого м'яч перескочив уже підставлену ракетку Тайхманн. Після такого Еліна вже не дала шансів суперниці – 6:4.
У другій партії Світоліна заграла більш розкуто і швидко отримала перевагу в два брейки – 4:1. Перемога стала справою техніки, збірна України, таким чином, достроково виграла кваліфікаційну групу Е.
Світоліна за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 5 помилок на подачі та 2 брейки.
Україна – Швейцарія 1:1
Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2
У першій грі дня Марта Костюк (25) поступилася Селін Неф (178) з рахунком 4:6, 6:7(1).
Завершуватиме програму матчу парна зустріч. Людмилі та Надії Кіченок протистоятимуть Селін Неф та Сюзан Бандеккі. Проте цей поєдинок вплине тільки на підсумковий рахунок протистояння зі швейцарками.
Збірна України з моменту реформування Кубку Федерації в Кубок Біллі Джин Кінг у 2020 році та зміни регламенту змагань ніколи не виходила у фінальний раунд.
Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 по 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу, господарки турніру, а також минулорічні переможниці змагань, збірна Італії.
Нагадаємо, що 10 квітня збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е. Наступного дня українки обіграли польок з таким же рахунком.