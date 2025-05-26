Стародубцева скористалася шансом "лакі-лузера" і вийшла у друге коло Ролан Гаррос

Юлія Стародубцева (81) пробилася у друге коло Ролан Гаррос. На старті основної сітки змагань українка обіграла представницю Німеччини Тамару Корпач (148).

Матч тривав 2 години 11 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:1, 6:4.

В основну сітку Ролан Гаррос Юлія потрапила як "лакі-лузер" після зняття румунки Сорани Кирсті. Корпач же пройшла все сито кваліфікації. Поєдинок між приблизно рівними за силами суперницями обіцяв бути напруженим. Так воно й вийшло.

У першому сеті до рахунку 2:2 важко було віддати комусь перевагу. А потім гра Стародубцевої раптом розсипалася, пішли помилки, і чотири гейми поспіль забрала Корпач.

Надалі Юлія зібралася, налагодила стабільність, і в другій партії не дозволила німкені взяти жодної своєї подачі – 6:1.

Третій сет українка знову розпочала активно, Корпач же зробила ставку на гру від оборони, сподіваючись на помилки нашої тенісистки. До середини партії ця тактика німкені не працювала, Стародубцева повела 4:2. Тут у Юлії стався певний спад, вона програла два гейми поспіль, а за рахунку 4:4 у Корпач на прийомі був прихований матч-пойнт.

Наша тенісистка впоралася з небезпечною ситуацією, захистила свою подачу, і сама на прийомі завершила гру на свою користь – 6:4.