Світоліна в неймовірно драматичному матчі програла чвертьфінал у Римі

Еліна Світоліна (14) у вкрай цікавому матчі поступилася американці Пейтон Стернс (42) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Зустріч тривала 2 години 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 7:6(4) на користь американки.

Гра починалася оптимістично для Світоліної. Вона зібрала помилки суперниці у перших двох геймах стартового сету і повела 2:0. Важко було уявити, що всі інші гейми в партії залишаться за Стернс. Однак вона налагодила коронний форхенд, а в Еліни розсипалася подача.

Ба більше, американка повела 2:0 і в другому сеті, взявши таким чином 8 геймів поспіль. Світоліна вирівняла становище, але Стернс знову вийшла вперед 4:2. Тут на повну увімкнувся характер українки. Хоч гра продовжувала не виходити, Еліна зробила зворотній брейк, а на своїй подачі пішла з 0:40. Цього вже не витримала Стернс, і наша тенісистка забрала сет – 6:4.

Третя партія почалася з рахунку 3:0 на користь Світоліної. Вже Еліна виграла 7 геймів поспіль. Все змінив медичний таймаут, який більше нагадував психологічне перезавантаження для американки. Після нього вона зрівняла рахунок і в цілому виглядала трохи впевненіше за Світоліну. Гра дійшла до тай-брейку, де Еліна повела 3:1, однак свою перевагу не втримала. Стернс зіграє у півфіналі.

There’s something about Peyton and Rome 🤩@peyton_stearns plays a fantastic match to defeat Svitolina in an EPIC 6-2, 4-6, 7-6(4)!#IBI25 pic.twitter.com/p9713EKGna — wta (@WTA) May 13, 2025

За матч Світолііна 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 8 разів помилилася на подачі та зробила 8 брейків.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Чвертьфінал, 13 травня

Пейтон Стернс (США) – Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 4:6, 7:6(4)

Це була перша зустріч суперниць. Стернс вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 і далі зіграє проти італійки Жасмін Паоліні (5).

Зазначимо, що Стернс встановила рекорд WTA-туру у Відкритій Ері, вигравши три поспіль матчі на тай-брейках вирішального сету. У попередніх іграх вона таким чином обіграла співвітчизницю Медісон Кіз та японку Наомі Осаку.

Світоліна 23 раз у кар'єрі зіграла у чвертьфіналі змагань такого рівня і досягала півфіналів 12 разів, востаннє – два тижні тому в Мадриді.

Нагадаємо, що у другому колі змагань у столиці Італії Світоліна перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (72), у третьому раунді дотиснула американку Гейлі Баптист (90), а у четвертому була сильнішою за ще одну представницю США Даніель Коллінз (35).