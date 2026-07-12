13-річна українка Кочерженко стала фіналісткою юніорського Вімблдона в категорії U-14
Марія Кочерженко
btu.org.ua
13-річна Марія Кочерженко не зуміла стати переможницею юніорського Вімблдона в категорії U-14. У вирішальному матчі українка поступилася американці Іші Манчалі з рахунком 5:7, 6:2, 8-10.
Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Фінал категорії U-14, 12 липня
Марія Кочерженко (Україна) – Іша Манчала (США) 5:7, 6:2, 8-10
У груповому раунді Кочерженко обіграла данку Емілію Геннінгсен (6:4, 6:3), бразилійку Габріелу Карвальо (6:3, 6:0) та австралійку Клер Гірші (6:4, 6:7, 14-12). У півфіналі Марія перемогла ще одну бразилійку Едуарду Гомес (6:3, 7:5).
Нагадаємо, що минулого року на юніорському Вімблдоні у віковій категорії U-14 фіналісткою стала інша українка, Софія Бєлінська.
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