Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Соболєва у боротьбі поступилася 11 ракетці світу в першому колі Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 25 травня 2025, 18:13
Соболєва у боротьбі поступилася 11 ракетці світу в першому колі Ролан Гаррос
Анастасія Соболєва
Instagram Анастасії Соболєвої

Анастасія Соболєва (230) не змогла вийти у друге коло Ролан Гаррос. На старті змагань українка у запеклій боротьбі поступилася росіянці Діані Шнайдер (11).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:2.

Після напруженого першого гейму зустрічі, який залишився за Шнайдер, очевидна фаворитка зустрічі розвинула свою перевагу і повела 5:0. Тут чи то Соболєва вирішила, що втрачати вже нема чого, чи то росіянка повірила у легкий успіх, однак українка зробила потужний камбек і сама вийшла вперед, 6:5.

При подачі на сет, за рахунку 0:30 Анастасія виконала вкорочений удар, до якого Шнайдер добігла і забила м'яч, однак при цьому не втрималася на ногах і отримала пошкодження лівого гомілкостопа. Втім, після медичного таймауту росіянка зуміла і вирівняти становище, і залишити за собою тай-брейк.

У другій партії рівновага спостерігалася до рахунку 2:2, після чого фаворитка поєдинку все ж довела свою перевагу.

За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Перше коло, 25 травня

Діана Шнайдер (-) Анастасія Соболєва (Україна) 7:6(3), 6:2

Це була друга зустріч суперниць, обидві виграла росіянка. У наступному раунді змагань Шнайдер зіграє з іншою українкою, Даяною Ястремською (48).

Нагадаємо, що Ястремська перемогла у першому колі Ролан Гаррос австралійку Дестані Аяву (157).

Успішно стартувала на паризькому мейджорі Еліна Світоліна, яка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76).

Анастасія Соболєва Діана Шнайдер Ролан Гаррос 2025

Анастасія Соболєва

Шанси Світоліної та Костюк, Швьонтек проти Сабалєнки: прев'ю Ролан Гаррос 2025
Світоліна – серед головних фавориток Roland Garros-2025
Ролан Гаррос 2025: розклад трансляцій і українські коментатори на матчі стартового дня
Ролан Гаррос-2025: де дивитися онлайн турнір Grand Slam
Світоліна, Костюк, Ястремська і Соболєва стартують на Ролан Гаррос 25 травня

Останні новини