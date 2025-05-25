Соболєва у боротьбі поступилася 11 ракетці світу в першому колі Ролан Гаррос

Анастасія Соболєва (230) не змогла вийти у друге коло Ролан Гаррос. На старті змагань українка у запеклій боротьбі поступилася росіянці Діані Шнайдер (11).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 6:2.

Після напруженого першого гейму зустрічі, який залишився за Шнайдер, очевидна фаворитка зустрічі розвинула свою перевагу і повела 5:0. Тут чи то Соболєва вирішила, що втрачати вже нема чого, чи то росіянка повірила у легкий успіх, однак українка зробила потужний камбек і сама вийшла вперед, 6:5.

При подачі на сет, за рахунку 0:30 Анастасія виконала вкорочений удар, до якого Шнайдер добігла і забила м'яч, однак при цьому не втрималася на ногах і отримала пошкодження лівого гомілкостопа. Втім, після медичного таймауту росіянка зуміла і вирівняти становище, і залишити за собою тай-брейк.

У другій партії рівновага спостерігалася до рахунку 2:2, після чого фаворитка поєдинку все ж довела свою перевагу.

За матч Соболєва не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Перше коло, 25 травня

Діана Шнайдер (-) – Анастасія Соболєва (Україна) 7:6(3), 6:2

Це була друга зустріч суперниць, обидві виграла росіянка. У наступному раунді змагань Шнайдер зіграє з іншою українкою, Даяною Ястремською (48).

Нагадаємо, що Ястремська перемогла у першому колі Ролан Гаррос австралійку Дестані Аяву (157).

Успішно стартувала на паризькому мейджорі Еліна Світоліна, яка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76).